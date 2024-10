Varazze, grande festa per i 100 anni di Andrea Dondo

Varazze. Andrea Dondo ha tagliato il traguardo dei 100 anni alla grande, circondato dall’affetto dei suoi cari: la moglie Adriana, i figli Rosa e Stefano, nipoti e, possiamo affermarlo senza tema di alcuna smentita, da tutta la città, dove, nel centro turrito del Borgo, è nato il 2 ottobre 1924, per poi trasferirsi, nella “peregrinatio” di una vita veramente intensa e ricca di positive esperienze, in quel di Casanova, dove conduce la famosa “Vecchia Fattoria”, Ristorante principe nel Gotha dei buongustai della cucina tradizionale ligure.

“”Dria Dondo, u Landun”, memoria ultra storica di Varazze – lo ricorda Ponente Varazzino -, ha un curriculum di vita invidiabile, sia per la sua tempra di uomo da sempre impegnato in numerose attività di lavoro, sia per la sua gioviale personalità ed allegria, nelle tante iniziative di cultura popolare svolte: sagre, carnevali, festa dell’uva, il presepe vivente di Casanova, tenutesi a Varazze e nelle frazioni del retroterra. Domenica 6 ottobre 2024, una vera folla di amici lo ha festeggiato nella sua residenza, che, già dal nome, ricalca un poco le sue avventure in giro per il mondo; Dondo, infatti, lo possiamo considerare quasi un secondo “Eroe dei due Mondi”, non certo per emulazioni guerresche, ma per il lavoro svolto nella due Americhe, subito dopo la seconda guerra mondiale, allorché, quale migrante, si andò a cercare il lavoro in Argentina, dove raggiunse anche la Patagonia, marinaio e cuoco di bordo su mercantili fatiscenti, passando successivamente negli Stati Uniti nelle foreste dell’Oregon, a tagliare grossi tronchi d’alberi che, gettati nei fiumi, venivano portati dalla corrente ai centri di lavorazione”.

