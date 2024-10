Violentata dall’ex mentre dorme con la figlia di due anni: 29enne condannato a 4 anni e mezzo

Genova. Ha violentato la sua ex compagna mentre lei, la sera della vigilia di Natale, stava dormendo con la figlia di due anni. Poi le ha intimato di darle il pin del telefono insultandola e minacciando di violentarla di nuovo. Per questo un 29enne ecuadoriano è stato condannato dal tribunale di Genova a 4 anni e mezzo di carcere. E’ stato condannato anche a pagare 8mila euro di provvisionale mentre il restante risarcimento del danno potrà essere quantificato in un procedimento civile.

La vittima lo aveva lasciato sei mesi prima, dopo un solo mese di convivenza perché non ce la faceva più a vivere con la gelosia di lui che le controllava il telefono e si infuriava se non rispondeva immediatamente. Ma lei voleva che lui continuasse a mantenere un rapporto con la figlia, che continuasse a fare il padre e per questo il 29enne era spesso invitato a casa dei genitori della donna, dove lei era a tornata a vivere con la bimba.

