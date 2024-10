Ambrogetti e Landini a sindaca: “Patrimonio che sta provando a gestire è opera di ‘quelli di prima’. In quasi sette anni non ha realizzato nulla”

“Signora sindaca, il patrimonio immobiliare che lei sta provando a gestire: tutte le scuole comunali, le strade, gli asili nido, le aree degli edifici Ers ed Erp, le aree verdi comunali, la pista ciclopedonale, l’ospedale, la casa di riposo Sabadini, lo stadio Miro Luperi, gli edifici Er di Via Alta, di Via Giovanni XXIII, il condominio Olga, le palestre, i centri sociali, i cimiteri… li hanno realizzati quelli di prima! Ad oggi, dopo quasi sette anni di governo, lei cosa può dire di aver realizzato? Non un nuovo asilo, non una nuova scuola materna, non una nuova area verde, non uno spazio per i bambini e ragazzi, non un nuovo impianto sportivo…nulla!”. Si apre così una nota diffusa da Sabina Ambrogetti e Thomas Landini, rivolta alla prima cittadina sarzanese Cristina Ponzanelli.

“L’unica cosa di cui si può pavoneggiare è la demolizione e ricostruzione di una parte di scuola, per un adeguamento alle nuove normative sismiche, iniziato con le precedenti amministrazioni e da questa portato avanti – proseguono i due candidati consiglieri di Patto civico e riformista per Andrea Orlando -. Peccato che le elezioni anticipate in regione la abbiano indotta ad anticipare di qualche mese il rientro dei ragazzi in un cantiere ancora aperto e con i lavori ancora in corso. Ma si sa, la propaganda ha le sue esigenze e lei a queste si adegua facilmente, pensando più alla propaganda che alla sicurezza dei ragazzi. Ma la propaganda non può nascondere a lungo che l’amministrazione non sia neppure in grado di spendere i soldi che, anche grazie al Pnrr, le sono arrivati dalla Regione. Infatti le strade sono sempre più impercorribili, via Muccini e via San Francesco ne sono esempi lampanti. Basti poi vedere le pavimentazioni del centro storico, i cantieri aperti ed abbandonati. Vogliamo parlare delle condizioni del cimitero? E i servizi? Della progressiva spogliazione della città di ogni servizio sovracomunale come l’Inal e altri? E poi la desertificazione commerciale, i tanti fondi sfitti: che cosa ha fatto o sta facendo per contrastare questa perdita di centralità e di ruolo della nostra città? Nulla, anzi proprio in questi giorni sta aprendo un nuovo centro commerciale da lei autorizzato in via Cisa, una strada già ora con un traffico insostenibile! E per la manutenzione di tutto il patrimonio comunale cosa sta facendo? Nulla. Non bastano i selfie e le finte partenze”.

L’articolo Ambrogetti e Landini a sindaca: “Patrimonio che sta provando a gestire è opera di ‘quelli di prima’. In quasi sette anni non ha realizzato nulla” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com