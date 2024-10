Calcio/ Genoa, la Nord: “Tutti al Pio e con il Bologna scateniamo l’inferno”

La Gradinata Nord chiama tutti a raccolta per l’allenamento a Pegli a porte aperte di martedì: il tifo più caldo chiede unità per portare il Genoa fuori dalle difficoltà dopo le tre sconfitte in campionato e nel derby di Coppa Italia. Dopo la sfida contro la Juventus a porte chiuse per gli incidenti nella stracittadina, saabato contro il Bologna previste oltre 30 mila persone

Questo il messaggio: “PER IL GENOA, SOLO PER IL GENOA. Essere Genoani è la cosa più bella del mondo: nelle gioie, ma soprattutto nelle difficoltà. È proprio in un momento come questo che, con il nostro sostegno, dobbiamo fare la differenza spingendo la squadra oltre i propri limiti. Chiamiamo a raccolta tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Grifone: appuntamento alle 14:00 al Pio XII, per stringerci attorno alla squadra e dimostrare ancora una volta il nostro infinito amore per questi colori. Inoltre, in occasione di Genoa-Bologna, invitiamo tutti a scaldare la voce con in testa un unico obiettivo: scatenare l’inferno. Avanti Genoani”

» leggi tutto su www.levantenews.it