Castagnata d’autunno sabato 19 ottobre a Beverino, con appuntamento in Via Gambella dalle 14.00 alle 19.00. Delizie a volontà garantite, dalle caldarroste agli sgabei, dalla cioccolata calda alle frittelle di baccalà, e così via. Nell’occasione, i bambini potranno mettere a dimora alcune piante di castagno. Scorrendo qua otto la locandina con tutte le informazioni, comprese quelle sul nutrito elenco di specialità che si potranno gustare:

