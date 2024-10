Cerpelli, Sant’Anna e il sogno del Klondike

Per noi Sant’Anna di Stazzema è l’eccidio nazista dell’agosto ’44, ma per gli antenati era un centro minerario la cui attività estrattiva risaliva agli Etruschi. Siamo nell’alta Versilia e all’epoca la miniera era abbandonata da più di mezzo secolo dopo che, però, lì si era estratto per decenni argento. Forse il minerale prezioso influisce anche sul nome della zona mineraria che ha il nome di Bottino.

Centoquattro anni fa, siamo nel novembre 1920, a Attilio Cerpelli viene in mente di recuperare quell’attività. Marchigiano di Fermo, è un Ingegnere che nel 1912, a trentadue anni, fonda una fabbrica in via San Bartolomeo che porta il suo nome e produce pompe. Lì oggi c’è la Termomeccanica. Cerpelli poi dalla Spezia si trasferirà a Seravezza nel 1935.

Qua però voglio dire della sua idea di sfruttare le cave del Bottino.

Cerpelli, diventato deputato nel novembre ’19, intuisce che nella miniera abbandonata c’è ancora roba da tirare fuori: oltre ad argento e piombo, anche rame, blenda e antimonio. Perciò, alla fine della Grande Guerra costituisce una Società, compra tutti i terreni della zona con lo scopo di ricavare materie prime importanti che fino a quel momento erano state acquistate all’estero.

La stampa dà molto risalto all’iniziativa giudicandola foriera di ricchezza per tutto il territorio e sottolinea che le spese, pur non poche, vengono finanziate con la vendita dei minerali estratti: come dire che la miniera è autosufficiente.

Poi le cose non andarono come sperato, ma all’inizio si ricavavano fino a 7 chili di argento per ogni tonnellata di piombo estratto. Questo ben presto caratterizza tutta l’attività del sito. Arriva una forte domanda dal mercato per rispondere alle richieste di più settori: dall’industria bellica agli strumenti elettrici, alla radio. Sembra che tutto proceda per il meglio ma il giovedì nero di Wall Street assesta all’intero comparto un colpo tremendo. Con la crisi del 1929 cala la domanda e s’abbassa vertiginosamente il prezzo di quelle materie prime.

Questo determina l’abbandono dell’attività da parte di Cappelli. La miniera resta famosa esclusivamente per le collezioni di pregevoli minerali di interesse scientifico. Una di queste, conservate a Pisa University, è proprio del Cerpelli. Comprende oltre cento di esemplari, non pochi pesanti oltre cinquanta chili.

La riscoperta della cava suscitò entusiasmo: nella crisi economica del primo dopoguerra, s’aspettavano una corsa all’argento tipo golden race del Klondike. Ma non si trascuri che la Versilia era considerata retaggio dell’eredità lunigianese tanto che la volevano nella Provincia.

