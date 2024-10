Ennesima teoria su Cristoforo Colombo: “Era un ebreo spagnolo”. Ma i documenti dicono altro

Genova. Nuovo Columbus Day, nuove speculazioni sul luogo di nascita di Cristoforo Colombo. A far discutere in queste ore è un documentario trasmesso ieri sera dalla tv pubblica spagnola Tve secondo cui il navigatore in realtà non era un genovese ma un ebreo sefardita originario di Valencia, della Catalogna o delle Balleari.

Queste le conclusioni alle quali sono giunti i ricercatori guidati dal medico forense José Antonio Llorente, dell’università di Granada, che hanno esaminato i piccoli frammenti ossei conservati nella cattedrale di Siviglia dei resti di Colombo, mettendoli a confronto con quelli di parenti e discendenti conosciuti, fra cui quelli appartenenti al presunto figlio Hernando e al fratello Diego, e confermando che si tratta proprio delle sue ossa. Dopo aver scartato tutte le ipotesi sulle origini di Colombo, si giunge a promuovere la tesi di Francesc Albadaner, storico e difensore delle origini catalane del navigatore nel libro La catalanidad de Colon. Secondo questa teoria i cromosomi X e Y del navigatore presentano tratti compatibili con l’origine ebraica. Una conclusione tuttavia contestata dagli specialisti che criticano la mancanza di prove scientifiche portata dal documento audiovisivo.

