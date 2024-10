I sentieri delle vie Marenche diventano un prodotto turistico per 25 bikers provenienti da Piemonte e Lombardia

Laigueglia. La statua del Redentore di Monesi ha dato il via all’entusiasmante evento cicloturistico “Le Vie Marenche”, una straordinaria pedalata su E-Bike che ha celebrato le storiche strade del mare, offrendo ai partecipanti panorami mozzafiato e l’opportunità di scalare colli per arrivare a Laigueglia.

Il percorso è iniziato da Monesi, dove i biker hanno preso la strada “Via del Sale” per pochi metri prima di innestarsi sull’Alta via Monti Liguri. Il primo passaggio al “Redentore” ha offerto un punto panoramico da cui si può godere del magnifico panorama della Valle Argentina. Una breve sosta al rifugio “La Terza” ha permesso ai partecipanti di riprendere fiato prima di proseguire sull’Alta via Monti Liguri. Successivamente, il percorso ha previsto il passaggio sotto il Monte Frontè (a 2152 metri), lasciando l’Alta via Monti Liguri per collegarsi alla Via Marenca. Da qui, i biker sono scesi al Colle del Garezzo (a 1778 metri) e proseguendo hanno raggiunto il Passo di Pian Latte (a 1756 metri), un punto panoramico con vista sul bosco di Rezzo. Scendendo sulla sterrata, il percorso ha offerto uno stupendo punto panoramico al Passo della Mezza Luna.

