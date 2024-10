Nuovo crematorio a Staglieno, i comitati: “Lavori in area a rischio frane e nessuna messa in sicurezza”

Genova. Perché il Comune di Genova ha dato in concessione un tempio crematorio nel cimitero monumentale di Staglieno ai pieni di una ex cava e sotto una frana attiva? Se lo chiede in questi giorni la Rete dei comitati genovesi, da sempre contraria all’opera per cui sono partiti i lavori di realizzazione.

“In questi giorni, in Liguria, ci si chiede perché continuino a verificarsi frane – scrivono i comitati -. La regione, per la sua conformazione, è molto fragile e le cause sono molteplici. Guido Paliaga, presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale, sezione Liguria, indica principalmente tre cause: la struttura e conformazione del territorio, gli alti picchi di piovosità e l’insediamento umano. La soluzione per convivere con questi eventi è la prevenzione, attraverso monitoraggi continui e costanti, poiché le situazioni cambiano nel tempo”.

