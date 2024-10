Orlando: “Opere al palo”. Rixi: “Forse voleva sua statua”. Bucci al competitor: “18 anni di fallimenti”

Un’altra giornata di interventi e botta e risposta politici in vista delle elezioni regionali liguri a due settimane dal voto, in programma 27 e 28 ottobre. “La Liguria ha un clima più mite, questo può aiutare a far ritrovare la via dell’unità nel centrosinistra, che credo sia essenziale, non solo tra Pd e Movimento cinque stelle, ma con tutte le forze di opposizione per costruire l’alternativa”, ha detto Andrea Orlando, candidato del centrosinistra, intervistato da Maria Latella a Il caffè della domenica, su Radio24. “Credo inoltre che anche i militanti e i dirigenti di Italia Viva sappiano che il tema ligure è completamente diverso dal livello nazionale. In Liguria avevamo costruito una coalizione sulle specifiche condizioni in cui versa la regione”, ha aggiunto, osservando poi che “la nostra è la coalizione di gran lunga più larga che dal 2015 ad oggi sia scesa in campo in Liguria”.

