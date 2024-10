Panchina traballanti: Pisano accostato al Celle Varazze, Ferraro al Bragno

Partendo dal campionato di Eccellenza, il Celle Varazze fatica a ingranare e, come ammesso dallo stesso mister Enrico Valmati, le buone prestazioni si fermano ai primi sessanta metri di campo. Poi, le difficoltà estive nella conclusione si ripropongono. Il ds Umberto Barletta sta riflettendo in queste ore se confermare o meno l’allenatore ex Sestrese. Circola il nome di Mario Pisano.

La certezza tra le indiscrezioni è la separazione consensuale, nel campionato di Promozione, tra il Bragno e mister Ermanno Frumento. L’allenatore ha deciso di fare un passo indietro, visto che la squadra giace sul fondo della classifica con zero punti dopo quattro giornate.

