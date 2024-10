Ponzanelli attacca Orlando, la replica: “Amministratori locali non dovrebbero farsi usare”

Botta e risposta a breve distanza nel sabato di campagna elettorale per le regionali fra il candidato presidente del centrosinistra Andrea Orlando e la sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli. L’ex ministro in occasione dell’intervento in via Villefranche, è stato accolto in città dalla lettera di “benvenuto” inviata da Palazzo Roderio che lo invitava a “prendere appunti su quanto fatto dalla Regione per il territorio, condividendo con un governo locale obiettivi, idee di crescita e sviluppo economico, culturale e sociale. Abbiamo fatto – ha sottolineato Ponzanelli – più in 6 anni che nei 30 precedenti. La Regione, prima, per Sarzana non aveva fatto proprio niente, al massimo portato via ostetricia, ginecologia e neonatologia da un San Bartolomeo costruito in 35 anni e già vecchio quando concluso. Pensi, da quando sono sindaco, in 6 anni abbiamo demolito, ricostruito e aperto una nuova scuola al posto di una vecchia e insicura, realizzato infrastrutture, messo in sicurezza frane li ad attendere di essere sistemate da decenni, costruito argini a rischio esondazione da sempre, realizzato nuove infrastrutture, lavorato per ottenere all’esterno dell’esangue bilancio comunale pieno di debiti risorse senza precedenti nella storia della città, per costruire ponti nuovi e demolire e ricostruire ponti pericolosi. Tutto anche grazie al supporto della nostra Regione. Costruiremo due nuove infrastrutture, una veicolare e una pedonale, già finanziate con la Regione e affidate. Il piccolo ponte che già c’era, la Budella, era a rischio crollo come certificato da una perizia del 2010 sempre tenuta nascosta. Lo abbiamo messo in sicurezza, ora rifaremo (di nuovo) il suo manto. L’altro, su via Falcinello, metteva e mette in pericolo la sicurezza idraulica dell’intero quartiere e del centro storico. Il PD, dopo 60 anni di nulla, chiedeva all’improvviso di abbatterlo e ricostruirlo rinunciando anche ai fondi della nuova passerella pedonale. Ora dice che quella passerella andava fatta prima. Quel ponte lo abbatteremo e lo ricostruiremo, con fondi trovati dal comune, perché la sicurezza del territorio è essenziale. Questo dovrebbe dire e fare chi amministra, sono certa che condividerà. La porteranno in via Villefranche per soffiare sul disagio dei cittadini nelle fasi di cantiere di questo ponte, ma non credo che sia un comportamento degno di chi aspira a essere un presidente di regione. Dovrebbe proporre qualcosa, portare qualche soluzione. Mi rendo conto che sia difficile, supportato da chi è contro a tutto”.

La replica di Orlando è arrivata direttamente pochi metri dal cantiere del nuovo ponte, di fronte ai candidati spezzini delle sue liste e ai cittadini presenti: “La lettera non l’ho neanche letta tutta, francamente non credo nemmeno che l’abbia scritta lei. In questi giorni trovo la mano di persone che tante volte mi attaccano usando anche gli amministratori locali che non dovrebbero farsi usare. Ponzanelli mi dice che non dovrei essere qui, dovrei andare invece a vedere tutte le opere che lei ha fatto. Naturalmente io sono per il dialogo, tanto che quando sono stato eletto io sono andato a parlare con tutti i sindaci, anche quelli del centrodestra, anche con lei, perché io sono convinto che quando servi le istituzioni non devi guardare il colore politico delle istituzioni. Quindi sono anche disponibile con lei a rivedere la mia agenda dei prossimi appuntamenti – ha aggiunto ironicamente il candidato presidente – sono aperto anche a questo. Però vorrei dire una cosa alla sindaca: la campagna elettorale serve per affrontare i problemi, non per autoelogiarsi. Toti le ha dato molte risorse, Toti adesso non c’è più e si entra in un’altra fase nella quale dobbiamo discutere non solo delle cose che hanno funzionato, perché se si rifà una scuola ci mancherebbe altro, come si fa a dire che non è una cosa importante? Ma bisogna parlare anche di ciò che non è stato fatto”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com