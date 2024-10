Raffaelli: “Il centrodestra ligure parla lingue diverse, non solo sul rigassificatore”

“Fa sorridere leggere la senatrice Stefania Pucciarelli utilizzare il tema del rigassificatore per strumentalizzare le posizioni del Pd. Ma non è giusto su questo che la maggioranza e la giunta Toti hanno cominciato a scricchiolare? Non è stato il presidente facente funzioni e leghista Piana, mentre Toti era ai domiciliari, a tentare di cambiare linea e guadagnarsi cosi la tirata d’orecchie dagli arancioni e dall’ex presidente?”. Si apre così un intervento di Marco Raffaelli, consigliere comunale del Partito democratico alla Spezia (QUI l’intervento della senatrice Pucciarelli a cui fa riferimento).

“Ma il centrodestra ligure parla lingue diverse anche su altro – continua l’esponente Dem -. Se difatti chiediamo ad alcuni loro esponenti cosa pensano, ad esempio, di Alisa, i sorrisi lasciano il posto a vere e proprie risate. Per alcuni il carrozzone va mantenuto così com’è, per altri bisogna cambiarlo, per altri ancora va eliminato completamente.

Nonostante la confusione in loro regni sovrana, è la Pucciarelli ad invitare il Pd toscano e ligure a coordinarsi sul mantenimento sotto la stessa Authority dei porti della Spezia e di Marina di Carrara. Ma se su un argomento di questo tipo può essere assolutamente normale che due territori di regioni distinte abbiano posizioni diverse, certamente appare una barzelletta leggere i partiti della maggioranza della medesima regione divaricarsi su proprie esperienze amministrative e linee politiche. A loro, per mettersi d’accordo, una chiacchierata non basterebbe di certo. Sarebbe prima necessario sintonizzarli sulla stessa frequenza comunicativa”.

Conclude Raffaelli: “I liguri meritano politiche serie e chiare, cosa che il centrodestra ed i suoi candidati stanno dimostrando, anche solo a parole, di non essere in grado di elaborare”.

