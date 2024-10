Regionali, il M5S in visita all’ospedale di Cairo: “I cittadini chiedono più sanità pubblica”

Cairo Montenotte. “Ieri pomeriggio sono stato, con i nostri candidati della provincia di Savona Stefania Scarone, Claudia Laratta, Andrea Cerrato e Roberto Piovano in Val Bormida. Abbiamo visitato prima il punto di primo intervento di Cairo Montenotte e poi abbiamo incontrato cittadini e comitati della zona”. Così, il senatore del M5S Luca Pirondini.

“Dalle valli e l’entroterra, arriva chiaro lo sforzo che fanno gli abitanti per mantenere in vita i presidi e i servizi fondamentali per contrastare lo spopolamento. Uno sforzo che il centrodestra ha totalmente ignorato e che ora i cittadini hanno la possibilità di mettere a terra, mandando a casa il sistema Toti responsabile del declino”.

