Regionali, Tarquinio a Lerici a sostegno dell’ex assessore Tartarini

Tappa lericina ieri, sabato 12 ottobre, per l’europarlamentare Marco Tarquinio. L’ex direttore di Avvenire ha preso parte all’Hotel Shelley e delle palme a un incontro pubblico insieme all’ex assessore Olga Tartarini, ora candidata al Consiglio regionale nella lista civica “Liguri a testa alta”, che sostiene Andrea Orlando. L’incontro ha trattato “del futuro della Liguria, delle attuali criticità in materia di sanità, ambiente, sviluppo, turismo sostenibile, scuola e giovani, dei cattolici in politica, della pace”, spiega una nota sull’iniziativa, introdotta da Bernardo Ratti, consigliere comunale e membro del gruppo che sostiene Tartarini. L’on. Tarquinio ha espresso “sostegno alla candidatura di Tartarini, lanciando Andrea Orlando come presidente”, conclude la nota.

