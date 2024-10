Regionali, verso un finale col botto: tutti i leader nazionali in piazza a Genova il 25 ottobre

Genova. Ultime due settimane di una campagna elettorale in Liguria che si appresta a concludersi col botto. Gli staff di entrambi i big in corsa per la presidenza della Regione, Marco Bucci e Andrea Orlando, stanno organizzando un grande evento venerdì 25 ottobre coi rispettivi leader nazionali. Due piazze, probabilmente entrambe in centro e nella stessa fascia oraria, il tardo pomeriggio, in cui le coalizioni si sfideranno a distanza prima che scattino le canoniche ventiquattr’ore di silenzio elettorale che precedono l’apertura delle urne, fissata per le 7.00 di sabato 27 ottobre.

Sul fronte del centrodestra sarebbe confermata al momento la presenza della triade al completo: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, ciascuno in rappresentanza del partito che guida. Ancora da decidere la location: tutte le campagne elettorali di Bucci e Toti sono state chiuse tradizionalmente in largo XII Ottobre, ma il piccolo slargo nel cuore della city, nonostante la sua carica scaramantica, potrebbe risultare troppo complesso sul fronte della sicurezza, dato che stavolta, a differenza degli anni precedenti, è prevista anche la primer. Una possibile alternativa è la tensostruttura del Porto Antico dove Meloni aveva tenuto il comizio per il secondo mandato di Bucci il 6 giugno 2022, anche quello di buon auspicio.

» leggi tutto su www.genova24.it