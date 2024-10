Riprendono i corsi di Tiger Karate Team

Presso ASD Tiger Karate Team con sede in Sarzana Via del Murello N. 28 grazie alla collaborazione con ASL5, sono ripresi i corsi AFA, (attività fisica adattata). I corsi sono pensati per coinvolgere persone over 65 a svolgere attività motoria adatta all’età e adattata ai problemi del singolo partecipante.

L’attività proposta è finalizzata alla prevenzione delle malattie tipiche dell’età, a migliorare lo stile di vita e favorire la socializzazione.

I corsi sono tenuti dalle Dottoresse Silvia Ragaglini e Chiara Roggerone, laureate entrambe in Scienze Motorie.

Alla ASD TIGER KARATEV TEAM ci sono molte possibilità di scelta di giorni ed orari,i corsi si svolgono la mattina dal lunedì al giovedì, sarà possibile ,su richiesta ,con un numero minimo di partecipanti, attivare anche un corso nelle prime ore pomeridiane.

In casa Tiger potrai trovare tanti altri corsi per bambini e adulti, karate, judo, aikido. Thai chi, Pilates, ginnastica posturale

Per informazioni Lorella 339/2606787 – 0187/721691.

L’articolo Cerpelli, Sant’Anna e il sogno del Klondike proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com