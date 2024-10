Rotonda di Carignano, approvata la variante: stop al ristorante e parti storiche blindate

Genova. Via libera in conferenza dei servizi alla variante di progetto per la rotonda di Carignano, area da tempo abbandonata in circonvallazione a mare per cui la società Pix Development aveva presentato tre anni fa un progetto di riqualificazione che comprende anche un nuovo supermercato Conad. Il ritrovamento nell’area di ponente di resti della Batteria della Cava, dichiarato di interesse storico dalla Soprintendenza, ha costretto a rivedere il riassetto dell’area.

Rispetto ai progetti approvati non è più prevista l’attività di ristorazione: al suo posto verrà collocato il circolo dei tassisti, in precedenza ipotizzato in un edificio separato su due livelli affacciato su via Fiodor. Confermate anche tre unità residenziali la cui copertura sarà realizzata con verde pensile, di cui una parte di uso pubblico e una parte privata. Ci saranno spazi verdi, accessibili da via Fiodor e da corso Aurelio Saffi, per una superficie complessiva di 5.802 metri quadrati, aumentati rispetto al progetto originario. Il resto sarà occupato dalle attività commerciali, tra cui un negozio di articoli per animali e un ambulatorio veterinario.

