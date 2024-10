Sciopero al 70% e lavori del nodo ferroviario, domenica nera per i treni anche in Liguria

Genova. Lo sciopero dei ferrovieri indetto per i lavoratori di Trenitalia, Italo e Ferrovie del Nord da Cub Trasporti, insieme a Sgb e all’Assemblea del personale macchinista e del personale di bordo, “ha registrato, finora, la partecipazione di oltre il 70% dei lavoratori complessivamente interessati dalla mobilitazione“. Lo fa sapere il sindacato di base parlando di un impatto sul traffico regionale “elevatissimo” e di ripercussioni che “si sono fatte sentire da Nord a Sud dell’Italia anche sui treni ad alta velocità”. In serata, sottolinea Cub, “è prevedibile che aumenterà l’impatto dello sciopero sul servizio programmato”.

In Liguria giornata nera non solo per lo sciopero, ma anche per l’interruzione della linea tra Cogoleto e Sestri Ponente a causa dei lavori del nodo di Genova. Regionali cancellati, intercity modificati nella tratta Savona-Principe. Lo stop ai treni sulla stessa tratta della Genova Ventimiglia (sempre tra Cogoleto e Sestri ponente) è in programma anche per il prossimo fine settimana, tra il 19 e il 20 ottobre.

