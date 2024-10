Se ne va a soli 51 anni Simone Polacci, storico volontario della Croce Rossa di Santo Stefano

Grandi tristrezza e cordoglio per la prematura scomparsa Simone Polacci, volontario della Croce Rossa di Santo Stefano Magra “È una domenica di lutto per tutti noi. È scomparso questa mattina all’età di 51 anni il nostro volontario Simone Polacci – il messaggio della Croce Rossa Italiana, Comitato della Spezia -. Era uno storico volontario della Croce Rossa di Santo Stefano di Magra, uno della ‘vecchia guardia’, che negli anni aveva contribuito a far nascere e crescere la CRI santostefanese. Sempre disponibile e pronto a impegnarsi in prima persona, era un riferimento per tutti i nostri volontari di Santo Stefano. Alla moglie, ai suoi due figli e a tutta la sua famiglia giunga l’abbraccio di tutto il nostro Comitato. Ciao Simo”.

