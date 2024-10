Tarros, al PalaSprint arriva la Mens Sana Siena

Dopo la vittoria di prestigio sul parquet del BasketBall Club Lucca, lo Spezia Basket Tarros torna davanti al proprio pubblico per affrontare la terza partita in sette giorni. Al PalaSprint, per la quarta giornata della Serie B interregionale, arriva la Mens Sana Siena che il coach bianconero Davide Diacci descrive così: “Siena è una squadra lunga che gioca con intensità e carattere, ha un profilo ben chiaro. Hanno aggiunto giocatori importanti in un gruppo che gioca assieme da tempo. Penso sia una delle candidate alla vittoria del campionato”.

“Sarà una partita delicata – ribadisce il direttore sportivo Maurizio Caluri – Siena è una squadra che ha giocatori di energia e di esperienza, alcuni hanno giocato anche in categorie superiori. Hanno grande fisicità ed anche loro sono allenati bene. Noi ci siamo preparati al meglio, allenati tanto e siamo pronti. Coach Diacci e tutto lo staff preparano ogni partita con minuziosità ed i ragazzi li seguono con entusiasmo. La preparazione di ogni gara è ottimale. Non vediamo l’ora di scendere di nuovo in campo davanti al nostro pubblico. Daremo il massimo per condividere con i tifosi un’altra vittoria, il PalaSprint deve essere il nostro fortino”.

