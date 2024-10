Acquisti diretti e indiretti: comprendere e ottimizzare le strategie di procurement

Nell’ambito della gestione aziendale, il procurement gioca un ruolo cruciale nel garantire l’efficienza operativa, la produttività e la competitività dell’azienda. In questo ambito comprendere le differenze tra acquisti diretti e indiretti è fondamentale per sviluppare strategie di procurement efficaci e ottimizzare i costi, allo scopo di capire come migliorare le strategie aziendali per massimizzare i benefici e ridurre i costi.

Le differenze tra acquisti diretti e indiretti

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com