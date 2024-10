Ascolto della voce dei territori, Rete ambiente altro turismo incassa l’impegno dei candidati presenti all’incontro

Rete ambiente altro turismo ha incassato questo pomeriggio l’impegno di alcuni candidati al consiglio regionale e delle rispettive liste per un maggiore ascolto delle istanze provenienti dal mondo delle associazioni sui temi di interesse del movimento.

All’Urban center, Stefano Sarti, Rino Tortorelli e Vittorio Gasparini hanno infatti chiesto a chi ha aderito all’appello quale sia l’opinione rispetto alla necessità di affrontare in maniera organica le questioni che riguardano ambiente e turismo all’interno del Golfo e nel resto della provincia e se ci sia la volontà di avviare un percorso di confronto permanente tra gli esponenti politici e associazioni e comitati che compongono la Rete.

Presenti all’incontro c’erano i rappresentanti delle liste Movimento cinque stelle, Alleanza verdi e sinistra, Partito democratico, Liguri a testa alta, Andrea Orlando presidente, Uniti per la Costituzione e Per l’Alternativa. Dunque all’incontro c’era il centrosinistra a sostegno di Orlando, la sinistra che appoggia Nicola Rollando e la lista che candida a presidente della Liguria Nicola Morra. Assenti i sostenitori di tutti gli altri candidati e in particolare di quelli del centrodestra che sostiene Marco Bucci.

