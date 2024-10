Benifei: “Ong genovese con 80 tonnellate di aiuti per Gaza bloccati. Aprire corridoi umanitari”

“Oggi, insieme a sei colleghi eurodeputati Pd co-firmatari, ho depositato un’interrogazione parlamentare, rivolta all’Alto rappresentante Josep Borrell, chiedendo di esortare urgentemente l’apertura di corridoi umanitari per garantire l’arrivo di beni di prima necessità a Gaza. L’Ong Music for Peace, con sede a Genova e da anni attiva a Gaza, vede un suo carico con 80 tonnellate di aiuti umanitari bloccato da giugno 2024 presso la sua sede, sebbene abbia compiuto tutte le necessarie procedure burocratiche”. Lo dichiara in una nota Brando Benifei, europarlamentare spezzino del Partito democratico. “Le restrizioni del governo israeliano sull’accesso degli aiuti umanitari a Gaza rappresentano un problema per la sopravvivenza dei civili e una violazione del diritto internazionale umanitario: serve che anche le istituzioni Ue si adoperino per permettere a Ong come Music for Peace di agire, come hanno sempre fatto, per salvare la vita dei civili a Gaza”, conclude Benifei.

