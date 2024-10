Cairo: al via la demolizione del ponte dei Chinelli, strada chiusa fino ad aprile

Cairo Montenotte. Da oggi, 14 ottobre, fino al 30 aprile 2025 per raggiungere la borgata dei Chinelli non si potrà più passare da via XXV Aprile e transitare sul ponte per il quale partono gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Come annunciato nei mesi scorsi dall’Amministrazione comunale, viste le limitazioni della portata del bypass e, soprattutto, la necessità di una messa in sicurezza dello stesso, che presenta pile ammalorate, si apre il cantiere che vedrà la costruzione di un ponte in acciaio, sempre ad una corsia di marcia con senso unico alternato e un passaggio ciclopedonale.

