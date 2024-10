Camogli: da una settimana montagne russe in via Mazzini

Sarà anche colpa della pioggia, ma da una settimana percorrere a Camogli la strada provinciale via Mazzini da località Angeli a largo Casabona è un inferno. La carreggiata è stata parzialmente “scarificata” (non sempre fino al muro che la delimita a monte). Non sono stati però attenuati i dislivelli tra la parte scarificata (priva del vecchio asfalto) e quella non scarificata e soprattutto quelli tra la carreggiata e i molti “chiusini” in ferro (luce, gas, acqua). Durissimi colpi ai pneumatici, ammortizzatori, schiene di chi viaggia sottoposte a contraccolpi. Ci permettiamo di suggerire a Città metropolitana di inserire nei contratti la clausola di attenuare con asfalto i dislivelli creati dalla scarificazione e di stendere subito il nuovo manto dopo tale operazione.

Questo a parte i disagi, nelle sole ore in cui procedono i lavori, alla prolungata chiusura dell’importante strada provinciale.

