Camogli: il Teatro Sociale omaggia Buby Senarega

Dall’Ufficio Stampa del Teatro Sociale di Camogli

Venerdì 18 ottobre, alle ore 21.00, il Teatro Sociale di Camogli rende un doveroso omaggio al cantautore camoglino Buby Senarega, scomparso nel 2019, figura amatissima dai suoi concittadini. La serata si intitola ‘A vitta e nasce da un progetto di Bruno Costa e Silvio Ferrari, che hanno pensato di ricordare il cantautore con alcuni suoi brani e con altri di autori diversi, ma accomunati a quelli di Buby per le atmosfere popolari, etniche e mediterranee. Sul palco, a mantenere vivo il grande patrimonio musicale di Senarega, grazie ad arrangiamenti originali che lo valorizzano, il gruppo Magazin Mediterraneo, nato su iniziativa di Bruno Costa per “sostituire” Buby nelle rappresentazioni dello spettacolo “Dove cresce l’Ulivo”, interamente composto da canzoni in lingua genovese. Dino Repetto, musicista e restauratore di organi da chiesa, ha raccolto il testimone di Senarega e, vista la sua familiarità con il genovese, si è assunto il compito di cantare i brani. Silvio Ferrari farà da guida in questo viaggio che parte dalle canzoni di Buby per poi raggiungere le sponde del Mediterraneo evocando suoni, colori e profumi di questo mare “di mezzo”. Gli altri musicisti sul palco sono Alessio Siena (chitarra solista e ritmica), Corrado “Dado” Sezzi (percussioni etniche), Daniele Pinceti (basso), Bruno Costa (voce, cori e chitarra ritmica), Alfredo Vandresi (batteria).

» leggi tutto su www.levantenews.it