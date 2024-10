Elezioni. Fabio Tosi: “Sono necessarie più aree cani”

Da Fabio Tosi Lista Liguri A Testa Alta a sostegno di Orlando

“Servono più aree cani e più spazi a Genova, ma in generale tutta la Liguria, è la città italiana con uno dei rapporti più alti tra abitanti e numero di animali domestici, ma è una delle città con meno spazi per i nostri amici a quattro zampe. Nel genovesato ci sono quasi 200.000 cani e solo 44 aree dove poterli liberare. Aree spesso mal curate, minuscole, sporche e poco accessibili. Chiunque abbia un animale domestico sa quali siano i benefici che si traggono dal rapporto che si viene a creare e come questi animali diventino membri a tutti gli effetti delle nostre famiglie. Il beneficio economico, sociale, psicologico, sanitario nel possedere un cane, tra le altre cose è indubbio ed è certificato da centinaia di studi. È anche per queste ragioni che cercherò di fare aumentare il numero e la qualità delle aree a loro destinate, e cioè aree verdi, attrezzate, accessibili, dove gli animali possano fare corse all’aria aperta insieme ai loro padroni. E non solo, servono anche più rifugi, più canili, più strutture di accoglienza e cliniche veterinarie pubbliche così da abbassare le spese per le cure e la prevenzione e rendere più facile a tutti avvicinarsi a questo fantastico mondo e a questi meravigliosi animali. Per il loro bene, ma anche per il nostro.”