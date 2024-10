Giovanissima neo medico lericina premiata in Comune, a breve partirà volontaria per la Tanzania

A soli 17 anni già frequentava la facoltà di Medicina all’Università di Genova e quest’anno si è laureata bruciando le tappe, più giovane in Italia a raggiungere il traguardo nel 2024: lei è Serena Falcone Canci e il Comune di Lerici nei giorni scorsi ha voluto conferirle un premio speciale. “Ho fatto la primina, poi mi sono diplomata in Canada dove il liceo dura quattro anni”, spiega la giovane medico, partita – un passato nemmeno così lontano – dai banchi della primaria e della media lericine. “Consiglio a tutti di provare l’esperienza dell’anno all’estero, è molto formativa soprattutto da un punto di vista personale e caratteriale. Permette di acquisire un’apertura mentale e un livello di inglese sicuramente preziosi per il futuro”, osserva Serena. Che a breve, il prossimo novembre, inizierà la specializzazione in Cardiologia all’ospedale San Martino di Genova. Ma non è l’unico impegno in agenda: “Tra pochi giorni partirò in missione umanitaria per la Tanzania come medico volontario”, racconta. Alla giovane medico, Palazzo civico ha consegnato nei giorni scorsi in sala consiliare una targa quale riconoscimento dei suoi risultati. “Storie come quella di Serena possono essere di esempio per chi ha voglia di ottenere risultati, ma anche senza fare cose straordinarie, ciascuno di noi può certamente mettere la propria formazione e conoscenza a servizio della propria comunità”, il commento del primo cittadino Leonardo Paoletti.

