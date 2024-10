“Il fuoco era la cura”, apre Fuori Luogo lo spettacolo di Sotterraneo ispirato a Bradbury

I pluripremiati artisti della compagnia Sotterraneo, già ospiti di “Fuori Luogo” due anni fa con Overload, aprono con Il fuoco era la cura la 14ma edizione della rassegna, dal titolo “Hackers”. Lo spettacolo, liberamente ispirato a Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, andrà in scena al Dialma Ruggiero venerdì 18 ottobre alle 20.30.

A oltre 70 anni dalla pubblicazione del romanzo di Bradbury – che descrive un futuro distopico in cui è vietato leggere e i pompieri non spengono incendi, ma bruciano libri e i loro possessori – e a cinquantotto dall’uscita nelle sale dell’omonimo film di François Truffaut, Sotterraneo si domanda con un originale lavoro dove si annidino nel presente i rischi di possibili derive totalitarie.

Sotterraneo, compagnia nata a Firenze nel 2005 come gruppo di ricerca teatrale, ha un nucleo fisso e collaboratori variabili. Tra i premi ricevuti, il Premio Ubu nel 2009, 2018 e 2022 e il Silver Laurel Wreath Award nel 2011.

