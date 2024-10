Messaggi vocali, mail, sms per ricordare ai pazienti le visite e accorciare le liste d’attesa: parte la sperimentazione in Asl 5

Messaggi sul cellulare per ricordare ai pazienti la propria prestazione per pet, tac e risonanze magnetiche. Una sperimentazione che in Asl 5 per la Struttura complessa di Medicina nucleare partirà nel giro di poche settimane e che punta anche ad accorciare le liste d’attesa. In particolare, i pazienti riceveranno mail, sms oppure messaggi vocali un promemoria che si va ad aggiungere alla chiamata telefonica.

Il servizio è stato affidato, da Asl 5, ad Amazon Web Services Eema Sarl per una spesa complessiva che sfiora i 3mila euro. A illustrare gli scopi della sperimentazione è il direttore della Struttura complessa di Medicina nucleare Andrea Ciarmello. “Il servizio è aggiuntivo a quello del recall telefonico e cerca di andare incontro alle esigenze, non di un solo paziente ma di tutti i pazienti – ha spiegato -. L’intento è anche quello di tentare di riempire tutti gli slot disponibili permettendo così di lavorare sulle liste d’attesa. Va ricordato che i farmaci utilizzati, nell’ambito della Medicina nucleare, sono molto costosi e alcuni decadono in due ore. Consideriamo questa sperimentazione anche un adeguamento ai tempi attuali. I promemoria in ambito non sanitario sono la regolarità per molti altri servizi quotidiani”.

