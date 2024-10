Nuoto/ La Traversata dell’Amicizia chiude la stagione di Acquamanara

Dall’Associazione Acquamanara 1968

Si è chiusa sabato 12 ottobre la lunga stagione delle gare in acque libere nel Golfo del Tigullio con la classica Traversata dell’Amicizia giunta alla 20^ edizione sul percorso originale; presenti gli ideatori di questa traversata che il 24 settembre del 1975 contribuirono in modo decisivo al riconoscimento del Nuoto in Acque Libere da parte della Federazione Nuoto: Franco Lo Cascio e Vittorio de Salsi ai quali è stata consegnata una targa per la passione e l’impegno profuso in 50 anni di attività di organizzazione del nuoto in acque libere e non solo. Presenti alla manifestazione anche il Dott. Lorenzo Marugo fortissimo nuotatore di acque libere ed attuale medico della Federazione italiana Nuoto e Marco Paghi vincitore di ben tre edizioni della Traversata dell’Amicizia.

Il sole, l’ assenza di vento, ed una temperatura intorno ai 21° hanno permesso ai partecipanti di esprimersi al meglio, sia nella classica Traversata dell’Amicizia di 2500mt., partita alle ore 11 da Cavi Borgo sia nella Sant’Anna Swim 4.0. partita alle ore 14.30 dalla Baia delle Favole.

Nella Traversata dell’Amicizia categoria Agonisti Maschi primo classificato Tizzoni Niccolò (Genova Nuoto) con il tempo di 41’54’’2 nella categoria Agonisti Femmine prima classificata Tizzoni Giorgia (Genova Nuoto) con il tempo di 48’04”1; nei Master Maschi primo di categoria e primo assoluto Paolo Perrotti (Genova Nuoto) con il tempo di 35’25”3, nei Master Femmine affermazione di Monica Ulrich(DDS Milano) con il tempo di 41’24”1;

Negli Amatori Maschi primo posto per Giuseppe Casagrande (Genova) con il tempo di 45’07”2, negli Amatori

Femmine affermazione di Cristina Garbini (Genova) con il tempo di 48’11”4.

Nella Sant’Anna Swim 4.0 categoria Master Maschi affermazione di Andrea Intartaglia (Nuotatori Genovesi) con il tempo di 57’06”0, nei Master Femmine Giulia Gatti (Sea Sub Modena) con il tempo di 01h07’08”; Nella Categoria Amatori Maschi primo classificato Gino Sironi (Cremona) con il tempo di 01h12’37”, in quella Femmine affermazione di Francesca Benevolo (Frankfurt am Main) con il tempo di 01h28’41”.

Nella Combinata 2500+4000 nella categoria Maschile vincitore con il tempo di 01h32’03” Moreno Bettinazzi (Acquatic Center Montichiari), in quella Femminile con il tempo di 02h01’57” Barbara Tocchetti (Lecco) Si ringrazia per la collaborazione il Comune di Sestri levante, i Circoli Sportivi Marinari, la Lega Navale, Shock Wave Sports ,il Gruppo Volontari Protezione Civile Radio Club Tigullio, la Croce Rossa Comitato Riva Trigoso,

la Capitaneria di Porto che ci ha permesso di svolge la manifestazione in sicurezza, ed i Bagni Liguria che da diversi anni ospitano questo evento.

Il prossimo appuntamento con gli amanti delle acque libere è il Cimento Invernale dell’8 dicembre nella Baia del Silenzio per salutare l’arrivo dell’inverno.

