Portofino: le Ferrari dal Borgo all’ospedale Gaslini

La mattina, coadiuvati dalla polizia municipale di Marassi,e la Polizia di Stato, e da alcune vetture dell’Abarth Club Genova i possessori delle Ferrari hanno avuto l’occasione di entrare nell’Ospedale pediatrico “G. Gaslini” e parcheggiare le loro fuoriserie in modo che i piccoli pazienti potessero ammirare e farsi fotografare vicino alle auto dei loro sogni. In questa sede, il presidente del Club, Matteo Monzani, ha offerto degli omaggi ai bambini presenti, portando i saluti del Presidente dell’Associazione Benefica Amici di Portofino Onlus, Antonio Vantaggiato con cui lo Scuderia Ferrari Club Portofino condivide la vocazione benefica.

Il successo dell’iniziativa, tra i pazienti ha spinto, Presidente e possessori a rinnovare l’impegno a favore della struttura, uno dei centri pediatrici d’eccellenza a livello nazionale, e dei suoi ospiti, per i quali la presenza delle auto ha costituito un’occasione di gioia e spensieratezza.

Successivamente di nuovo scortati magistralmente dalle forze dell’ordine, tutti i partecipanti all’evento hanno poi attraversato la città, le sue vie principali e i suoi caruggi, fino a raggiungere una delle zone più esclusive del capoluogo ligure: una quindicina di Ferrari si sono così lasciate ammirare dai genovesi e da turisti entusiasti nelle centralissime via Roma e in Galleria Mazzini, mentre i ferraristi pranzavano al ristorante Europa e facevano shopping nei negozi della zona.

Lo Scuderia Ferrari Club Portofino ringrazia il Comune di Genova, il CIV del Sestiere Carlo Felice e il suo presidente Paolo Bartolone, lo Scuderia Ferrari Club Novi Ligure, il CAMS della Spezia, il motoclub Colombo e l’Abarth Club Genova, e tutti le attività che hanno offerto il loro contributo per l’ottimale svolgimento della giornata. il CIV del Sestiere Carlo Felice

In occasione del suo sesto compleanno, lo Scuderia Ferrari Club Portofino ha organizzato un duplice evento a Genova.