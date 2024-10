Regionali, al dibattito della Curia colpi bassi tra i candidati sul tema della denatalità

Genova. Il tema della denatalità – come contrastarla? – è la domanda che forse più di altri poteva caratterizzare il dibattito tra candidati alla presidenza della Regione Liguria organizzato dalla Curia genovese. Sicuramente è stato quello che ha suscitato le reazioni più forti nella sala Quadrivium, affollata dalle claque degli 8 avversari (erano tutti presenti tranne Ferrando, Partito comunista dei lavoratori).

Alla domanda sulla scarsità di nuove nascite ha risposto per primo, in ordine alfabetico, il candidato del centrodestra, il sindaco di Genova Marco Bucci: “Quello della denatalità è un problema italiano, non solo ligure, bisogna aiutare le famiglie, lo ha fatto la Regione in questi anni e continueremo a farlo con voucher asilo, ad esempio, bisogna che ci sia un welfare che supporti le famiglie ma – aggiunge Bucci – siamo di fronte a un problema sociale, educativo, che va affrontato con l’aiuto delle associazioni, a livello della cosiddetta società civile, se non si fanno figli non è solo un problema economico ma di altro tipo, e io vorrei che tra noi candidati tutti noi avessimo fatto figli, fare figli fa bene alla società”.

