Regionali, Ciangherotti (FI): “Burocrazia Arte Savona nega tetto ad una famiglia savonese. La casa è un diritto, non un sogno” 

Albenga. “Due genitori lavoratori precari con due figli piccoli si sono trovati improvvisamente senza casa, costretti a lasciare l’appartamento in affitto perché il proprietario ha deciso di venderlo. La storia della famiglia Rossi (nome di fantasia), purtroppo, è quella di tante altre famiglie nella provincia di Savona, costrette a fare i conti con una realtà sempre più difficile e ingiusta”. Lo dichiara Eraldo Ciangherotti, vice-coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni regionali in Liguria..

“Con i prezzi del mercato immobiliare ben oltre le loro possibilità – spiega -, questa famiglia ha riposto le sue speranze in Arte Savona, l’ente che avrebbe dovuto offrirgli un aiuto concreto con un alloggio popolare. Ma quelle speranze si sono infrante contro liste d’attesa interminabili e una burocrazia fredda, incapace di comprendere l’urgenza e la disperazione di chi non ha più un posto da chiamare casa. Arte Savona non soffre solo di problemi amministrativi: è intrappolata in una gestione burocratica e politica che ha perso di vista le vere necessità dei cittadini. Non è accettabile che si debbano aspettare anni per pochi alloggi disponibili, mentre le famiglie vivono nell’incertezza, sperando che la burocrazia si sblocchi. La casa non è un lusso, ma un diritto umano”.

