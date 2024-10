“Ritardi su calata Paita sono una vergogna e le colpe non sono degli spezzini”

“Il porto della Spezia rischia di perdere le navi da crociera per colpa nei ritardi dei lavori su calata Paita”. L’allarme lanciato da Costa crociere, MSC cruiser e Royal Caribbean e’ stato ripreso prontamente dal Movimento Indipendenza della Spezia che ha come candidato capolista Emilio Iacopi. “Questi ritardi sono una vergogna che può compromettere miglia di posti di lavoro nella città di Spezia e nella sua provincia – tuona il candidato alla presidenza della Regione Liguria Alessandro Rosson – Le colpe di chi sono? Autorità portuale? Giunta Peracchini? Sicuramente non dei cittadini spezzini, che ancora una volta sono vittime di questo malgoverno”.

L’articolo Ascolto della voce dei territori, Rete ambiente altro turismo incassa l’impegno dei candidati presenti all’incontro proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com