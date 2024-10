Riva Trigoso: pescatore abusivo sorpreso dalla Guardia di Finanza

Lotta al lavoro in nero, non solo in terra, ma anche in mare quando viene svolta un’attività senza averne titolo. E’ successo a Riva Trigoso dove i finanzieri della Stazione Navale di Genova hanno sorpreso un 40enne di Riva Trigoso intento a salpare reti da pesca nei pressi di punta Manara. L’uomo, dipendente di in una azienda dell’entroterra, è stato identificato dalle Fiamme gialle e denunciato in quanto svolgeva attività di pesca senza avere alcun tipo di imbarco, documento di bordo, alcun titolo che lo autorizzasse. I finanzieri oltre a denunciare il pescatore abusivo, gli hanno sequestrato il motore dell’imbarcazione in quanto la stessa è priva di assicurazione. I controlli specie nei golfi di Riva Trigoso e Moneglia sono indirizzati alla pesca abusiva effettuata con reti e utilizzando imbarcazioni non iscritte ai registri della pesca.

