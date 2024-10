Rugby, al Pieroni il raggruppamento regionale delle categorie Under 6, Under 8 e Under 10

Si è svolto ieri, domenica 13 ottobre, presso il Campo Pieroni della Pieve, il raggruppamento delle categorie Under 6, Under 8 e Under 10 valevole per la Federazione italiana rugby della Liguria.

Le squadre partecipanti, oltre ai padroni di casa ospitanti, Rugby La Spezia, sono state Cus Genova, la Pro Recco, la Amatori Genova e la Apuani Massa. Un centinaio di giovani leve di questa disciplina, sotto gli occhi vigili di allenatori e dirigenti e sotto gli occhi divertiti di genitori e curiosi accorsi per conoscere questo sport, si sono sfidati in pieno spirito agonistico e sportivo. Immancabile il momento conviviale del “terzo tempo” per rafforzare le amicizie e la condivisione.

