Skymetro, ora si pensa alla suddivisione in due lotti: primo tratto fino a Ponte Carrega

Genova. Verrà suddivisa probabilmente in due lotti funzionali la costruzione dello Skymetro, il prolungamento della metropolitana in sopraelevata lungo la Valbisagno finanziato dal ministero dei Trasporti con 398 milioni di euro, cifra che rischia di non essere sufficiente per realizzare l’intero progetto. In altre parole, la nuova linea in una prima fase potrebbe non raggiungere Molassana. A spiegarlo a Genova24 è il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, specificando che ci sarà “sicuramente” uno spezzettamento: “Questo è necessario anche per i tempi di realizzazione dell’opera – conferma -. Io tendo a non tenere i soldi fermi, quindi a fare in modo che tutti possano fare le proprie opere”.

Il progetto, più volte modificato in seguito alle numerose criticità rilevate durante l’iter autorizzativo, attende ancora il via libera formale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Solo dopo questo semaforo verde – in realtà non vincolante, ma considerato necessario anche per mettersi al riparo dalle conseguenze dei ricorsi al Tar – il Comune potrà partire con l’affidamento dei lavori. L’obiettivo di Tursi adesso è bandire la gara tra fine 2024 e inizio 2025. Il tempo ormai è agli sgoccioli perché il decreto ministeriale impone l’aggiudicazione dell’appalto entro giugno 2025 e la conclusione entro dicembre 2029.

