Toti presenta il suo libro: “Una lezione alla politica rimasta a guardare”. E non esclude di tornarci

Genova. “Se c’è un processato in questo libro è la politica, non la magistratura”. È questo il distillato del Toti-pensiero, messo nero su bianco nel libro Confesso, ho governato presentato oggi in un evento su invito condotto da Alessandro Sallusti, direttore del Giornale che da alcune settimane ospita gli editoriali dell’ex governatore, e dalla giornalista di Mediaset Martina Maltagliati.

La presentazione, organizzata negli studi di Terrazza Colombo, è stata trasmessa in diretta televisiva su Primocanale, aziende entrambe di proprietà di Maurizio Rossi e coinvolte nell’inchiesta per corruzione (e in particolare per la vicenda del finanziamento da parte di Esselunga) per cui Toti ha concordato con la Procura il patteggiamento. Pochi minuti prima la notizia del sequestro preventivo di 175mila euro dal conto del Comitato Toti da parte del Tribunale, un atto “che fa parte degli accordi”, come ha commentato Toti a caldo.

