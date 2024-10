Nuova tragedia in autostrada: è ancora in corso l’intervento dei soccorritori per un altro incidente mortale verificatosi sull’autostrada A6 Torino-Savona, all’altezza di Priero.

Secondo le prime informazioni, un camion è uscito di strada finendo per rimanere in bilico dal viadotto autostradale: due persone a bordo del mezzo pesante. Per una di loro non c’è stato nulla da fare: è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è precipitato.

