Assegnati i lavori per il rinforzo strutturale del ponte sul Lagora all’altezza di Via XV Giugno

Sono stati consegnati alla ditta Gabelli S.r.l. i lavori per il rinforzo strutturale del ponte sul canale Lagora, situato in Via XV Giugno 1918, e per le verifiche sullo stato di alcuni attraversamenti situati a monte e a valle del ponte.

Questo intervento rientra nel Piano del Rischio Idrogeologico, aggiornato a febbraio 2021, e prevede l’esecuzione di opere che rispettano il vincolo di monumentalità dell’infrastruttura. Gli obiettivi principali sono l’adeguamento sismico e statico del tratto stradale che passa sopra il ponte, insieme alla conservazione del valore monumentale della struttura.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Il rinforzo del Ponte di Via XV Giugno è un’opera fondamentale per la nostra città, perché si tratta di un intervento che mira alla sua conservazione. La nostra attenzione al rischio idrogeologico è massima, per questo stiamo intervenendo in diverse aree della città, migliorando così la qualità della vita di tutti i cittadini”.

Il progetto include un restauro conservativo del ponte e, successivamente, una serie di interventi strutturali che comprendono l’adeguamento dell’impalcato ai carichi previsti, la realizzazione di pali di fondazione e lavori sulle spalle del ponte. Si procederà inoltre al consolidamento delle lesioni presenti e al rinforzo della volta.

L’importo complessivo del progetto è pari a 500.113,06 euro e i lavori avranno una durata prevista di circa 240 giorni.

