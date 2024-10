Autovelox sulla Sp29 ma non dove subentra Anas: a Cairo statale pericolosa

Cairo Montenotte. Un lungo rettilineo, quello lungo la SS29 su territorio cairese, in via Brigate Partigiane, dove con il limite di settanta chilometri orari spesso si verificano incidenti talvolta gravi e, nonostante la presenza di accessi secondari e di grandi strutture commerciali, artigianali e professionali, non è mai stato interessato dall’installazione di autovelox.

Se la Provincia di Savona, lungo la strada che dal capoluogo ligure porta ad Alessandria, ha posto tre rilevatori di velocità sul colle di Cadibona, dove la competenza passa ad Anas la situazione cambia. La 29, infatti, è provinciale fino all’intersezione con la variante di Vispa, nei pressi della diga di San Giuseppe. Da lì in direzione Cairo, nonostante negli anni siano avvenute migliorie al piano viario, con allargamenti della carreggiata e siano state ridisegnate alcune curve, il traffico sostenuto, specie nelle ore di punta, provoca sinistri e tamponamenti. Uno dei tratti più rischiosi è quello che si allunga dal cavalcavia di via Medaglie d’Oro, dove ancora la settimana scorsa si è verificato un incidente grave per il quale si è resa necessaria la chiusura della strada per alcune ore al fine di facilitare l’intervento dei soccorritori. Ecco quindi che sono in molti a chiedersi il motivo di questa scelta, ovvero perchè in Val Bormida ci sono tratti dove non ci sono deterrenti alla velocità e altri dove controlli e autovelox sono in numero troppo elevato?

