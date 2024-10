Baruzzo a Cattoni: “Lo invito a confronto pubblico su passato e presente di Sarzana”

Dopo le critiche di Fratelli d’Italia, il segretario del Partito democratico di Sarzana Marco Baruzzo risponde in una nota all’intervento del coordinatore di FdI Massimo Cattoni, che lo aveva chiamato in causa. Così Baruzzo: “Invito il coordinatore sarzanese di Fratelli d’Italia, la cui considerazione mi onora, a un confronto politico e pubblico sul passato e sul presente della città di Sarzana. Non è giusto nascondersi dietro i comunicati stampa. Il Partito Democratico è una comunità di persone che vengono da lontano, orgogliosa delle proprie storie e capace anche di fare autocritica, di imboccare un nuovo corso. Sono certo che sarà divertente discutere personalmente con Massimo Cattoni del piano urbanistico comunale che non c’è, delle condizioni del traffico che soffoca la città, della crisi del commercio, di welfare e sanità. Io ci sono, senza mentori e senza claque. Cattoni è disponibile?”. E prosegue, sul passaggio di Andrea Orlando a Sarzana sabato scorso: “Abbiamo portato il candidato alla presidenza della Regione là dove i sarzanesi possono misurare più da vicino le conseguenze di un certo modello di governo: quello che liquida il confronto e il dibattito pubblico a suon di ‘faccio tutto io, penso a tutto io, non disturbate il manovratore’. La sindaca Ponzanelli, la sua giunta, la sua maggioranza usano polemiche artificiali come armi di distrazione di massa, per occultare i problemi reali: le opere al palo, il traffico che paralizza la città, figlio di scelte sbagliate e di scelte mancate, il dramma di un ospedale cittadino martoriato dai tagli di personale e risorse. Domenica scorsa alla Trinità abbiamo chiesto impegni concreti sull’ordine pubblico, sulla prevenzione, sul disagio sociale, abbiamo ripetuto, come facciamo da mesi: perché non riaprite l’oratorio come spazio di aggregazione del quartiere? Perché il campo da calcio è abbandonato? Perché non si fa nulla per animare culturalmente la zona? Esiste una Sarzana di serie B? Per quanto tempo ancora si potrà invocare le colpe di ‘quelli di prima’? Le responsabilità politiche non si cancellano con il patteggiamento. I sarzanesi e i liguri hanno buona memoria e chiederanno conto di questa irresponsabilità”.

