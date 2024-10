Canale Lunense, la ciclopedonale entra a far parte delle “Vie del bike” promosse dal ministero del Turismo

La pista ciclopedonale del Canale Lunense entra a far parte di “Viaggio Italiano-Le vie del Bike”, un’iniziativa promossa dal ministero del Turismo, in collaborazione con Enit (L’Agenzia Nazionale del Turismo) e le Regioni, con l’obiettivo di raccontare le bellezze delle nostre regioni italiane attraverso percorsi ciclabili.

Si tratta di un chiaro appoggio al suggestivo percorso della piana del Magra che per circa 26 chilometri si snoda lungo un’opera irrigua centenaria da parte di un progetto che ha preso a riferimento tre ciclovie per ogni regione scelte per il valore paesaggistico e storico di un’Italia da percorre in bicicletta.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com