Cene, regali e lavori in casa in cambio di appalti: tra gli indagati della maxi inchiesta un dirigente di polizia e l’ex provveditore Ferrazza

Genova. Gli appalti spezzatino, sotto la soglia dei 40mila euro, per assegnare senza gara lavori e forniture alle aziende amiche che in cambio offrivano ai dirigenti e dipendenti pubblici piccoli lavori di ristrutturazione gratuiti, ma anche cene, regali tra cui un piccolo impianto di domotica casalingo e in un caso anche denaro.

E’ questo il fulcro della maxi inchiesta della Procura di Genova, coordinata dal sostituto procuratore Patrizia Petruzziello e condotta dal guardia di finanza che è deflagrata questa mattina con almeno una ventina di perquisizioni che hanno riguardato dirigenti e dipendenti pubblici e le sedi di diverse aziende.

» leggi tutto su www.genova24.it