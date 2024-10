Siglato un accordo che prevede la condivisione degli spazi di co-working del Comune di Pontremoli e degli uffici dell’agenzia di marketing, consulenza e creatività Caffeina, a Parma. In particolare, gli utilizzatori dello spazio di co-working di Pontremoli e gli associati di Start-Working Pontremoli APS potranno accedere gratuitamente agli uffici di Caffeina presso il Cubo di Via La Spezia a Parma, previa verifica della disponibilità; e i collaboratori di Caffeina potranno utilizzare gratuitamente lo spazio di co-working all’interno del Palazzo comunale di Pontremoli, anche qui previa verifica della disponibilità. Oltre alla condivisione degli spazi, l’accordo promuove lo scambio di idee, competenze e opportunità di lavoro. Le parti potranno realizzare eventi congiunti, incontri di conoscenza reciproca, studi e ricerche, progetti. Per ulteriori informazioni e per aderire all’iniziativa è possibile contattare:

● Comune di Pontremoli: coworking@comune.pontremoli.ms.it

● Start-Working Pontremoli APS: info@start-working.it

● Caffeina: general.services@caffeina.com

L’articolo Comune di Pontremoli e Caffeina condividono i loro spazi di co-working proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com