Confcommercio al fianco della Val di Vara: incontro con i sindaci per rilanciare il territorio

Confcommercio La Spezia ha organizzato nei giorni scorsi un incontro con i sindaci dei Comuni della Val di Vara, seguito da un pranzo conviviale che si è svolto presso l’albergo ristorante Cantarana di Sesta Godano. Un’occasione per affrontare questioni cruciali per lo sviluppo locale, dall’istruzione ai trasporti pubblici, dal turismo alla promozione dei prodotti tipici e delle botteghe storiche e liguri. Presenti all’incontro il presidente interinale di Confcommercio Sergio Camaiora, il direttore Roberto Martini, i presidenti delle sezioni bassa e alta Val di Vara, Giampaolo Zolesi e Daniele Picetti e il funzionario di Confcommercio Lorenzo Servadei. Al tavolo sono stati invitati i sindaci della Vallata. Hanno partecipato Egidio Banti, sindaco di Maissana; Ivano Barcellone, sindaco di Pignone; Roberto Canata, sindaco di Rocchetta Vara; Marco Cosini, sindaco di Beverino; Corrado Fabiani, sindaco di Brugnato; Francesco Garibotti, assessore di Carrodano; Alberto Loi, vice sindaco di Riccò Del Golfo; Mauro Rattone, sindaco di Varese Ligure; Simone Sivori, sindaco di Zignago, Marco Traversone, sindaco di Sesta Godano. “Ringraziamo tutti i sindaci per aver partecipato con entusiasmo a questo momento conviviale – ha detto il presidente interinale Sergio Camaiora -. Nonostante l’unicità del nostro entroterra e della molteplicità di interessi che ci propone la realtà è che purtroppo queste comunità si stanno spopolando. Le cause sono molteplici. Rispetto ad alcune purtroppo possiamo fare poco, ma su altre riteniamo si possa intervenire attraverso un percorso virtuoso – prosegue Camaiora -. Siamo convinti che la condizione fondamentale per farlo sia quella di creare alleanze locali, partenariato tra pubblico e privato, tra le associazioni e le amministrazioni in primis”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com