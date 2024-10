Elezioni. Incidenti autostradali, Tosi: “Si reintroduca il piano emergenziale del traffico”

Da Fabio Tosi, Candidato Consigliere per Orlando Presidente – Lista Liguri A Testa Alta

In questi giorni assistiamo a continui e ripetuti incidenti nei nostri tratti autostradali che causano pesanti disagi a chi lavora, per chi si sposta per effettuare visite o esami negli ospedali della nostra regione e in stagione a chi sceglie la nostra regione per trascorrere le proprie vacanze. Dobbiamo porci delle domande e trovare delle soluzioni, per evitare questi disagi. La destra che ha passato anni a criticare il Governo di cui non faceva parte ha mai avanzato proposte serie? Non che io ricordi.”

