Esposto del Pd spezzino all’Anac: “La nomina di Piaggi a presidente di Ire è contro la legge, si dimetta subito”

Un esposto all’Anac – Autorità nazionale anticorruzione e una convinzione: la nomina a presidente di Ire dell’ex assessore e consigliere comunale spezzino Luca Piaggi non è legittima. I consiglieri comunali del gruppo del Partito democratico accendono la luce su un episodio che risale a quasi 12 mesi fa, quando non lo avevano messo a fuoco poiché non erano ancora chiare le tempistiche del passaggio tra il mandato a Palazzo civico e il successivo incarico in Ire, l’agenzia regionale ligure per le infrastrutture, il recupero edilizio e l’energia.

“Nelle scorse settimane, mentre consultavo il sito di Atc esercizio per approfondire le questioni legate alle difficoltà che sta attraversando il trasporto pubblico spezzino, mi sono imbattuto in una consulenza fornita proprio da Piaggi, in qualità di geologo, all’azienda di trasporto. Quindi – ha spiegato questa mattina il consigliere comunale dem Marco Raffaelli – sono stato colto da un dubbio e sono andato alla ricerca delle normative e mi sono imbattuto nel decreto legislativo 39/2013, che ha fatto decisamente aumentare le mie perplessità”.

La parola è passata a Piera Sommovigo, altra esponente Pd in consiglio comunale e avvocato amministrativista: “La norma è molto chiara: chi ricopre un incarico in giunta o in consiglio comunale di un Comune con una popolazione superiore ai 15mila abitanti deve osservare un periodo di raffreddamento di un anno prima di poter svolgere incarichi di amministratore di un ente pubblico o di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. Invece tra le dimissioni di Piaggi da consigliere comunale e la nomina a presidente non c’è stata soluzione di continuità, in quanto Piaggi ha ricoperto la carica di consigliere sino al 15 gennaio 2024, mentre la nomina è addirittura del 20 dicembre 2023, quando era ancora nel consiglio comunale spezzino”. Sommovigo sottolinea che quello attuale è un incarico con “poteri operativi, quello di Piaggi non è un ruolo formale” e che “Ire è una società completamente a controllo pubblico”.

“La questione che solleviamo non riguarda la competenza o le capacità di Piaggi: il punto è giuridico. Ire, peraltro, è una società coinvolta nella gestione dell’appalto del nuovo ospedale e anche se è stato nominato quando la pratica era già in stato avanzato, ci domandiamo cosa ne pensi il sindaco Pierluigi Peracchini, visto che gli atti prodotti potrebbero anche rischiare di essere annullati… E ci chiediamo anche cosa pensi della nomina il sindaco di Genova Marco Bucci, visto che l’ente che guida oggi e quello al quale si candida hanno entrambi una partecipazione all’interno dell’agenzia regionale. Inoltre chiediamo a Piaggi di dimettersi in autotutela – hanno aggiunto i consiglieri comunali del Partito democratico – e che lo faccia quanto prima, per lui e per la partecipata che presiede, che potrebbe vedersi annullare un numero crescente di atti. Magari da questo punto di vista Peracchini potrebbe fare moral suasion visto che è stato per cinque anni suo assessore”.

